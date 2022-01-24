"Красная" зона вернулась в Украину: список правил

Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.

В Ивано-Франковской области запрещена:

- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

- проведение массовых мероприятий;

- работа учреждений культуры. При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении. При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают: - работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников; - работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.



