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Украина
24 января 22, 10:00
"Красная" зона вернулась в Украину: список правил
карантин
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С понедельника, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности

Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.

В Ивано-Франковской области запрещена:

- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос; 
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников; 
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное; 
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, 
- проведение массовых мероприятий; 
- работа учреждений культуры.

При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

- работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; 
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Напомним, что Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

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