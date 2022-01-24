"Красная" зона вернулась в Украину: список правил

Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.
В Ивано-Франковской области запрещена:- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:- работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
Напомним, что Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.
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