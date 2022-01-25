На грани срыва. Скандал между Украиной и Германией

Пока США, Британия и Канада всячески пытаются поддержать Украину в момент угрозы нового наступления России, Германия оскандалилась противоположными заявлениями – не самыми радужными для Киева. Началось все со слов командующего немецких ВМС Кай-Ахима Шенбаха, который публично призвал мир уважать Владимира Путина, выразил уверенность в необратимости аннексии Крыма и выступил против вступления Украины и Грузии в НАТО. А дальше, проблемы в украино-немецких отношениях накапливались, как снежный ком.

Скандальный глава ВМС

Шенбах выступал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. "Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал вице-адмирал. В Минобороны Германии сразу же отметили, что слова Шенбаха не соответствуют позиции федерального Министерства обороны. В конце концов, по настоянию министерства обороны вице-адмирал написал заявление об отставке и должен уйти с военной службы.

Поставки оружия

Но быстрым увольнением оскандалившегося военного дело не закончилось. Германия отказалась от поставок оружия Украине. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину. Таким образом, федеральное правительство Германии намерено придерживаться своей позиции не предоставлять оружие в районы, где продолжаются конфликты.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - заявил министр иностранных дел Украины ДмитрийКулеба. Он сказал, что с уважением относится к немецким ссылкам на прошлое, объясняющим политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика - позволить нам защищаться", - отметил министр.

"Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - добавил он.

Премьер Баварии

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер пошел по пути Кай-Ахима Шенбаха ивыступил против жестких санкций против России, заявив, что она не является врагом Европы, и выразил убеждение, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

"Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?". Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", - заявил Зедер.

По его словам, НАТО не имеет обязательств по военному союзу с Украиной: "Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины".

Зедер подчеркнул, что Россия - "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

"Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой – даже если это всегда вызов", - отметил баварский политик.

Реакция ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает Германию надежным партнером, несмотря на скандальные заявления, которые звучат в последние дни.

"Все члены ЕС - надежные партнеры. Все члены ЕС объединены, мы показываем беспрецедентное единство по ситуации в Украине, мы тесно координируем усилия, делимся информацией, и у нас нет никаких проблем с любой страной ЕС", - сказал Боррель.