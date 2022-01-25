Где Зеленский отметит день рождения, поведал пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский, которому во вторник, 25 января, исполняется 44 года, проведет день на работе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"В этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", - написал Никифоров в Facebook.

Он также опубликовал информацию о некоторых домах ребенка в Украине, на счет которых граждане могут перечислить денежные средства.

"Поддержать их – будет лучшим подарком для президента в этот день", - резюмировал пресс-секретарь.

Так, он упомянул дом ребенка Антошка в Краматорске, областной дом ребенка №1 во Львове, Боярский дом ребенка, Криворожскую городскую детскую больницу №4 и детскую городскую больницу в Полтаве.

Напомним, накануне президент обратился к украинским олимпийцам.