Пенсионеры смогут потратить 1000 за вакцинацию на коммуналку

Программа є-Підтримка, по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста. Нововведение в понедельник, 24 января, анонсировал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг", - уточнил глава государства.

Также украинский лидер напомнил, что в скором времени программа будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет, а лекарства в ее рамках смогут покупать, кроме пенсионеров, и лица с инвалидностью.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинцы получат дополнительную выплату за бустерную вакцинацию в размере 500 гривен.

Как сообщалось, президент Украины со ссылкой на ученых и ВОЗ заявил, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19