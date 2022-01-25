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Новости
Украина
25 января 22, 10:57
Пенсионеры смогут потратить 1000 за вакцинацию на коммуналку
є-Підтримка
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Владимир Зеленский рассказал о нововведениях, которые ждут вакцинированных украинцев в феврале.

Программа є-Підтримка, по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста. Нововведение в понедельник, 24 января, анонсировал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги для оплаты коммунальных услуг", - уточнил глава государства.

Также украинский лидер напомнил, что в скором времени программа будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет, а лекарства в ее рамках смогут покупать, кроме пенсионеров, и лица с инвалидностью.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинцы получат дополнительную выплату за бустерную вакцинацию в размере 500 гривен.

Как сообщалось, президент Украины со ссылкой на ученых и ВОЗ заявил, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19
Korrespondent
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