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25 января 22, 12:09
Татьянин день 25 января: традиции и запреты праздника
Татьянин день
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На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев.

Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. У этого праздника есть несколько значений и самое важное – поминание мученицы Татианы Римской.

Также в этот день поздравляют всех женщин, которые носят имя Татьяна. А в некоторых странах этот день считается праздником всех студентов.

Стоит отметить, что в Украине день студента празднуют осенью – 17 ноября.

Традиции на Татьянин день

В этот день в церквях проводят службы в память о мученице. Хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца – эта традиция пришла с древних времен. Хлеб нужно было отламывать кусками и каждый член семьи должен его съесть.

Считалось, что такой хлеб наполняет теплом, силой и здоровьем.

Женщины в этот день занимаются уборкой, стиркой и рукоделием. Особая традиция – стирка половиков и дорожек в проруби – ранее это были своеобразные смотрины для молодых незамужних девушек.

На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у возлюбленного – считалось, что тогда он точно позовет замуж.

Запреты на Татьянин день

- Нельзя предаваться унынию и грусти, в этот день нужно веселиться и заниматься домашними делами. 

- В доме должен быть порядок, и никто не должен отлынивать от работы. 

- Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит 

- Нельзя конфликтовать и жадничать, проявлять скупость 

- Девушкам нельзя лениться или валяться в постели, ходить в старой или грязной одежде – это сулило неудачи в личной жизни.

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