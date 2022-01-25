Татьянин день 25 января: традиции и запреты праздника

Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. У этого праздника есть несколько значений и самое важное – поминание мученицы Татианы Римской.
Также в этот день поздравляют всех женщин, которые носят имя Татьяна. А в некоторых странах этот день считается праздником всех студентов.
Стоит отметить, что в Украине день студента празднуют осенью – 17 ноября.
Традиции на Татьянин день
В этот день в церквях проводят службы в память о мученице. Хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца – эта традиция пришла с древних времен. Хлеб нужно было отламывать кусками и каждый член семьи должен его съесть.
Считалось, что такой хлеб наполняет теплом, силой и здоровьем.
Женщины в этот день занимаются уборкой, стиркой и рукоделием. Особая традиция – стирка половиков и дорожек в проруби – ранее это были своеобразные смотрины для молодых незамужних девушек.
На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у возлюбленного – считалось, что тогда он точно позовет замуж.
Запреты на Татьянин день- Нельзя предаваться унынию и грусти, в этот день нужно веселиться и заниматься домашними делами.
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