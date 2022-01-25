Татьянин день 25 января: традиции и запреты праздника

Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. У этого праздника есть несколько значений и самое важное – поминание мученицы Татианы Римской.

Также в этот день поздравляют всех женщин, которые носят имя Татьяна. А в некоторых странах этот день считается праздником всех студентов.

Стоит отметить, что в Украине день студента празднуют осенью – 17 ноября.

Традиции на Татьянин день

В этот день в церквях проводят службы в память о мученице. Хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца – эта традиция пришла с древних времен. Хлеб нужно было отламывать кусками и каждый член семьи должен его съесть.

Считалось, что такой хлеб наполняет теплом, силой и здоровьем.

Женщины в этот день занимаются уборкой, стиркой и рукоделием. Особая традиция – стирка половиков и дорожек в проруби – ранее это были своеобразные смотрины для молодых незамужних девушек.

На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у возлюбленного – считалось, что тогда он точно позовет замуж.

Запреты на Татьянин день





- В доме должен быть порядок, и никто не должен отлынивать от работы.





- Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит





- Нельзя конфликтовать и жадничать, проявлять скупость



