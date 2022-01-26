Протесты ФОПов. Полиция сообщила о пострадавших

Во время сегодняшней акции частных предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали как протестующие, так и правоохранители. В полиции открыли уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, в столкновениях во время акции протеста пострадали 18 полицейских и трое митингующих – они получили травмы разной степени тяжести.

В полиции сообщают, что столкновения спровоцировали участники акции, которые пытались попасть на охраняемую территорию Верховной Рады.

По информации правоохранителей, митингующие не реагировали на их требования не пытаться пройти сквозь кордон и полицейским пришлось оттеснить протестующих.



