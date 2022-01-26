На Донбассе ранены двое военных

На Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня - двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 25 января.

Возле Авдеевки сепаратисты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Широкино сепаратисты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевика враг задействовал беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого - тяжелое", - сказано в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что ранее в РФ пригрозили защищать "своих граждан" на Донбассе. Российская сторона не в первый раз заявляют об ожидании провокаций со стороны западных стран и Украины.