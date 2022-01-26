В Украине растет число COVID-заболевших

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки вирус унес жизни 141 гражданина. С начала пандемии зафиксировано 99 584 летальных исхода.
Также за минувшие сутки:- госпитализировано – 3 073 человека;
Случаев в областях за сутки:
- Киев – 1 919
- Винницкая – 1 297
- Волынская – 530
- Днепропетровская – 804
- Донецкая – 1 018
- Житомирская – 932
- Закарпатская – 734
- Запорожская – 467
- Ивано-Франковская – 1 972
- Киевская – 872
- Кировоградская – 121
- Луганская – 478
- Львовская – 1 886
- Николаевская – 440
- Одесская – 1 319
- Полтавская – 831
- Ровенская – 1 110
- Сумская – 1 209
- Тернопольская – 890
- Харьковская – 1 506
- Херсонская – 508
- Хмельницкая – 1 471
- Черкасская – 690
- Черновицкая – 1 060
- Черниговская – 257
За все время пандемии в Украине:- заболело – 3 913 809 человек;
В Тернополе и Львове усилили карантин
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский надеется на скорый конец пандемии COVID. Он подчеркнул важность и эффективность вакцинации от коронавируса в защите здоровья людей.