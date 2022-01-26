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Новости
Украина
26 января 22, 09:24
В Украине растет число COVID-заболевших
карантин
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За все время пандемии в Украине заболело 3,9 млн человек. От коронавирусной инфекции скончалось 99 584 украинца.

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки вирус унес жизни 141 гражданина. С начала пандемии зафиксировано 99 584 летальных исхода.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 3 073 человека; 
- поправилось – 5 514 человек.

Случаев в областях за сутки:

  • Киев – 1 919
  • Винницкая – 1 297
  • Волынская – 530
  • Днепропетровская – 804
  • Донецкая – 1 018
  • Житомирская – 932
  • Закарпатская – 734
  • Запорожская – 467
  • Ивано-Франковская – 1 972
  • Киевская – 872
  • Кировоградская – 121
  • Луганская – 478
  • Львовская – 1 886
  • Николаевская – 440
  • Одесская – 1 319
  • Полтавская – 831
  • Ровенская – 1 110
  • Сумская – 1 209
  • Тернопольская – 890
  • Харьковская – 1 506
  • Херсонская – 508
  • Хмельницкая – 1 471
  • Черкасская – 690
  • Черновицкая – 1 060
  • Черниговская – 257

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 913 809 человек; 
- поправилось – 3 596 715 человек;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 661 202.

В Тернополе и Львове усилили карантин

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский надеется на скорый конец пандемии COVID. Он подчеркнул важность и эффективность вакцинации от коронавируса в защите здоровья людей.

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Korrespondent
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