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Новости
Украина
26 января 22, 09:26
За сутки на Донбассе пять обстрелов, есть раненые
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Противник вел огонь по позициям ВСУ из гранатометов, пулеметов, также использовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В сторону Авдеевки сепаратисты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в окрестностях населенного пункта Пищевик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произведен сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате двое военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы. Состояние здоровья одного бойца удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, добавили в штабе.

Как сообщалось до этого, сепаратиста "ЛНР" задержали при попытке оформить пенсию. Житель Донбасса входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска. Он присоединился к сепаратистам в мае 2015 года. Мужчина занимался обслуживанием техники и обустройством фортификационных сооружений.
Korrespondent
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