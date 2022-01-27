Признание и оружие. Что Россия готовит Донбассу

Пока Запад ждет от России вторжения в Украину, в Москве вспомнили об оккупированных районах Донбасса. Им предлагают в открытую поставлять оружие, или даже признать самопровозглашенные “ДНР” и “ЛНР”.

Вооружить

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что РФ должна помочь "ЛНР" и "ДНР" поставками вооружений "для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии". Турчак в духе кремлевской пропаганды утверждает, что НАТО “накачивает” оружием Украину и “подталкивает украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс”.

В итоге, партия Единая Россия инициировала обращение к властям страны с просьбой начать поставки военной помощи на оккупированные территории.

Как заявил глава фракции Единой России в Думе Владимир Васильев, в партии “пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима”.

“В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь “Луганской и Донецкой республикам” в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан”, — сказал Васильев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на возможность поставок боевикам отдельных видов вооружений завяил, что Россия исходит из того, что "Запад должен обеспечить выполнение украинской стороной Минска-2".





Признать

Кроме того, в феврале Государственная дума России рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину по поводу признания "республик ЛДНР".

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.

Украина не признает "самостоятельность" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые в России называют "ДНР" и "ЛНР", считает их террористическими организациями и пособниками РФ в оккупации.

Конец Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное признание Россией группировок "ДНР" и "ЛНР" будет означать ее полный выход из Минских договоренностей.

Кулеба подчеркнул, что Россия является стороной конфликта и должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности.

"Сейчас совершенно бесспорен факт, что ответственность за ситуацию и за будущее выполнение Минских договоренностей лежит на Российской Федерации", - подчеркнул он.

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Абсолютно, 100%, если это решение будет принято, это будет де-юре выход России из "Минских договоренностей", - добавил министр.

***

Оружие на Донбасс Россия поставляет еще с 2014 года. В июле 2020 года в Госдуме угрожали начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении средств на военную помощь Украине.

Вооружение оккупированных территорий Кремль прикрывал якобы поставками гуманитарной помощи – конвои пересекали границу один за другим с грубым нарушением норм украинского и международного законодательства. В России заявляли, что груз проходит необходимые таможенные процедуры. Но по факту - украинские пограничники не могли проверить, что именно везут на территорию Украины машинами путинского конвоя.