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Новости
Украина
26 января 22, 22:59
Над Украиной летают самолет-разведчик и дрон ВВС США: карта
Boeing RC-135W Rivet Joint номер 62-4134
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Над Украиной летают самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint и Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk ВВС США: смотрите карту и треки полетов

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 62-4134 появился над Украиной и сейчас направляется в сторону линии разграничения на Донбассе. Трек его полета доступен на сайте Flightradar 24.

Самолет Военно-воздушных сил США, который используется для радиоэлектронной разведки, этим утром включил транспондер напротив Норвича над Северным морем, пролетел через Нидерланды, Германию, Польшу (прошел по дуге близ границы с Беларусью) – и пересек границу с Украиной по линии Люблин-Ковель.

Затем, практически по прямой, борт с позывным JAKE11 прошел над Полтавой. Примерно в полдень он был на высоте около 10 км над Киевом.

За Первомайским самолет развернулся и полетел в направлении Мелитополя, за Токмаком около 12:50 повернул на запад.

Почти долетев до границы с Молдовой, самолет развернулся и отправился назад по тому же треку, которым следовал ранее.

Одновременно с этим сегодня ситуацию в Украине и у ее границ (а также на линии разграничения) с высоты свыше 16 км отслеживает стратегический разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE12.

Он впервые включил транспондер над Израилем, пролетел над Средиземным и Эгейским морями, прошел в воздухе над Грецией и Болгарией к Черному морю, а затем все время летал над Украиной. Сейчас (в 14:45) дрон движется в сторону Киева.

США впервые направили в небо над Украиной RC-135 незадолго до Нового года. По данным CNN, в середине января 2022 года директор ЦРУ Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками.

26 января Британия призвала дать Украине больше оружия. Как только США передали Украине "джавелины" – у посла РФ тут же заявили, что они за "неонацистов".
liga.net
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