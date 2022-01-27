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Новости
Украина
26 января 22, 23:02
Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка
Рада
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Минимальный размер алиментов теперь должен быть не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка.
Минимальный размер алиментов теперь должен быть не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка.

В Украине размер алиментов на ребенка увеличится до 50% прожиточного минимума. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3881. Его поддержали 299 парламентариев. Об этом свидетельствует трансляция заседания Рады в YouTube.

Документом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка других членов семьи и родственников не менее чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов, взыскиваемых с других членов семьи и родственников на детей и нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи, определяется в доле от заработка или в твердой денежной сумме, говорится в законе.

При определении размера алиментов суд берет во внимание материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Если место жительства или пребывания родителей неизвестно, или же они уклоняются от уплаты алиментов, или не имеют возможности содержать ребенка, то ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок. Однако не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Напомним, что прожиточный минимум в 2022 году детей в возрасте до шести лет:

с 1 января – 2 100 грн, 
с 1 июля – 2 201 грн,
с 1 декабря – 2 272 грн.

Для детей от шести до 18 лет:

с 1 января – 2 618 грн, 
с 1 июля – 2 744 грн, 
с 1 декабря – 2 833 грн.
Korrespondent
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