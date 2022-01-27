В Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: 32 000 случаев

За прошедшие сутки, 26 января, в Украине выявили 32 393 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 321), это рекордный показатель за все время эпидемии. Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467) областях и Киеве (2012), передает пресс-служба Минздрава.

Вчера по всей Украине умерли 154 инфицированных (днем ранее – 141), выздоровели – 5237 (5514), были госпитализированы – 3016 (3073).

Было сделано 164 734 теста на коронавирус (157 918). Методом ПЦР – 94 996 (79 688), ИФА – 7288 (7347), экспресс-тестов – 62 450 (70 883).

На утро 27 января в Украине выявили 3 946 202 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 738 человек, выздоровели – 3 601 952.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2012 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1919);

Винницкая область – 1512 (1297);

Волынская – 544 (530);

Днепропетровская – 1270 (804);

Донецкая – 1348 (1018);

Житомирская – 2467 (932);

Закарпатская – 855 (734);

Запорожская – 523 (467);

Ивано-Франковская – 2862 (1972);

Киевская – 980 (872);

Кировоградская – 186 (121);

Луганская – 513 (478);

Львовская – 2696 (1886);

Николаевская – 616 (440);

Одесская – 1939 (1319);

Полтавская – 903 (831);

Ровенская – 1424 (1110);

Сумская – 1909 (1209);

Тернопольская – 1597 (890);

Харьковская – 1593 (1506);

Херсонская – 670 (508);

Хмельницкая – 1391 (1471);

Черкасская – 700 (690);

Черновицкая – 1085 (1060);

Черниговская – 798 (257).





Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.





Ученые ожидают, что текущая волна коронавируса будет стремительнее предыдущих из-за штамма омикрон. МОЗ прогнозирует по 59 000 заболевших ежедневно в феврале.





Для защиты от штамма омикрон в Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса. Привитые бустерной дозой смогут получить 500 грн от государства.





В ВОЗ заявили, что Европа, вероятно, движется к концу пандемии: после вспышки омикрона может сформироваться глобальный иммунитет – либо благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни.