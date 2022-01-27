В Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: 32 000 случаев

За прошедшие сутки, 26 января, в Украине выявили 32 393 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 321), это рекордный показатель за все время эпидемии. Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467) областях и Киеве (2012), передает пресс-служба Минздрава.
Вчера по всей Украине умерли 154 инфицированных (днем ранее – 141), выздоровели – 5237 (5514), были госпитализированы – 3016 (3073).
Было сделано 164 734 теста на коронавирус (157 918). Методом ПЦР – 94 996 (79 688), ИФА – 7288 (7347), экспресс-тестов – 62 450 (70 883).
На утро 27 января в Украине выявили 3 946 202 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 738 человек, выздоровели – 3 601 952.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2012 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1919);
Винницкая область – 1512 (1297);
Волынская – 544 (530);
Днепропетровская – 1270 (804);
Донецкая – 1348 (1018);
Житомирская – 2467 (932);
Закарпатская – 855 (734);
Запорожская – 523 (467);
Ивано-Франковская – 2862 (1972);
Киевская – 980 (872);
Кировоградская – 186 (121);
Луганская – 513 (478);
Львовская – 2696 (1886);
Николаевская – 616 (440);
Одесская – 1939 (1319);
Полтавская – 903 (831);
Ровенская – 1424 (1110);
Сумская – 1909 (1209);
Тернопольская – 1597 (890);
Харьковская – 1593 (1506);
Херсонская – 670 (508);
Хмельницкая – 1391 (1471);
Черкасская – 700 (690);
Черновицкая – 1085 (1060);
Черниговская – 798 (257).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
Ученые ожидают, что текущая волна коронавируса будет стремительнее предыдущих из-за штамма омикрон. МОЗ прогнозирует по 59 000 заболевших ежедневно в феврале.
Для защиты от штамма омикрон в Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса. Привитые бустерной дозой смогут получить 500 грн от государства.
В ВОЗ заявили, что Европа, вероятно, движется к концу пандемии: после вспышки омикрона может сформироваться глобальный иммунитет – либо благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни.