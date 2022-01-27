Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.37
USD
29.01
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 января 22, 16:54
Теробороне разрешили применять стрелковое оружие
Тероборона
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теперь члены территориальной обороны смогут применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие и боеприпасы.

Верховная Рада разрешила добровольческим формированиям территориальной обороны использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие. Решение поддержали 278 нардепов в четверг, 27 января.

"Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины", - сказано в поправке.

Среди наиболее существенных изменений, внесенных в закон, - четко выписаны полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие, а в случае необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ - вооружение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, что Минобороны сформирует более 150 батальонов теробороны. Уже определено 86% мест дислокации подразделений территориальной обороны ВСУ по всей Украине.

С 1 января вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления, принятый Радой и подписанный президентом Зеленским летом 2021 года.

Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Польше экстренно мобилизуют тероборону. Видео
Ученые обнародовали невероятное заявление по COVID-19
Татьянин день 25 января: традиции и запреты праздника
На Донбассе ранены двое военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Убийство на Южмаше. Стрелка задержали под Днепром – фото
noimageВ Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: 32 000 случаев
noimageРада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка
noimageНад Украиной летают самолет-разведчик и дрон ВВС США: карта
noimageПризнание и оружие. Что Россия готовит Донбассу
Лента новостей