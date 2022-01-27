Теробороне разрешили применять стрелковое оружие

Верховная Рада разрешила добровольческим формированиям территориальной обороны использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие. Решение поддержали 278 нардепов в четверг, 27 января.

"Члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины", - сказано в поправке.

Среди наиболее существенных изменений, внесенных в закон, - четко выписаны полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие, а в случае необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ - вооружение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, что Минобороны сформирует более 150 батальонов теробороны. Уже определено 86% мест дислокации подразделений территориальной обороны ВСУ по всей Украине.

С 1 января вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления, принятый Радой и подписанный президентом Зеленским летом 2021 года.





Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.