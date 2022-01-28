На позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты - штаб ООС

На Донбассе в четверг, 27 января, вражеские войска один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Луганской области вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Однако благодаря усилиям военных, рубежи украинских подразделений остались прежними.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил за сутки 26 января зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

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