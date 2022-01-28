В Запорожье после взрыва обрушилась часть дома

В Запорожье квартире четырехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что взрыв произошел 28 января в 04:04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами.

Из третьего разрушенного подъезда спасатели эвакуировали 15 жильцов.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.

Взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.

Спасатели организовали пункт обогрева для эвакуированных жителей. Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных конструкций в результате взрыва.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 едениц техники.









Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке взрыв газа обрушил часть дома. Среди пострадавших пятеро полицейских.