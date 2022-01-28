Генконсульство Украины в Гамбурге подверглось нападению

В ночь на пятницу неизвестные лица повредили здание Генерального консульства Украины в немецком городе Гамбург. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины 28 января.

"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло", – говорится с сообщении.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В МИД обратили внимание на то, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 24 декабря неизвестный бросил "коктейль Молотова" в ограждение генерального консульства РФ во Львове. В результате происшествия пострадавших не было. Вскоре подозреваемого задержали. В этот же день МИД РФ выразил протест из-за "теракта" во Львове.