ВСУ провели у Крыма артиллерийские учения

Вооруженные силы Украины провели в Херсонской области тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б, сообщает пресс-служба ВСУ.

По легенде учений, во время разведки местности беспилотник обнаружил продвижения живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние - около 20 км. На уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц Мста-Б.





"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей", - рассказал командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.





Артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевой задачи управляли командиры взводов.





Наев отметил, что разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил ВСУ и входят в состав группировки войск Юг, улучшается обученность личного состава.





Неделю назад в Херсонской области ВСУ провели учения по защите морского побережья и танкоопасных участков, использовав РСЗО Град.



