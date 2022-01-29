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Украина
29 января 22, 11:21
ВСУ провели у Крыма артиллерийские учения
ВСУ
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Для уничтожение условного противника на расстоянии 20 км использовали расчеты гаубиц Мста-Б.
Для уничтожение условного противника на расстоянии 20 км использовали расчеты гаубиц Мста-Б.

Вооруженные силы Украины провели в Херсонской области тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц Мста-Б, сообщает пресс-служба ВСУ.

По легенде учений, во время разведки местности беспилотник обнаружил продвижения живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций наших войск. Расстояние - около 20 км. На уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц Мста-Б. 

"Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы усовершенствовали и навыки по расчету координат целей", - рассказал командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевой задачи управляли командиры взводов.

Наев отметил, что разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а в подразделениях, которые подчинены Командованию объединенных сил ВСУ и входят в состав группировки войск Юг, улучшается обученность личного состава.

Неделю назад в Херсонской области ВСУ провели учения по защите морского побережья и танкоопасных участков, использовав РСЗО Град.
Korrespondent
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