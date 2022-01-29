Погода на февраль: синоптики дали морозный прогноз

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.

Как рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорье Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – ред.). На юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла.

Осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе:

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", – разъяснил Анатолий Прокопенко.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза (Черниговская и Луганская обл.), это на 3 градуса теплее, чем в январе, в Крыму и на юге Одесской области – 23 градуса мороза, это на 1 градус холоднее, чем в январе.

Абсолютный максимум температуры в феврале – 24 градуса тепла (на 6 градусов выше, чем в январе) наблюдался в Винницкой области и Прикарпатье. В других областях Украины февральские температуры не поднимались выше +20 градусов.

Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года.