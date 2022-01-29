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Украина
29 января 22, 16:49
Оранжевая зона расширилась до 16 областей – МОЗ
COVID
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По динамике уровня госпитализаций COVID-больных лидируют Волынская, Ровенская и Одесская области.

В Украине оранжевая зона карантина расширилась до 16 областей на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 29 января.

Так, коэффициент выявления случаев инфицирования в Украине по данным за минувшую пятницу находится на уровне 20,5% при норме в 20%. Он также превышен в 15 областях Украины. Самый высокий коэффициент зафиксирован в Житомирской (40,2%), Сумской (37,9%) и Ивано-Франковской (36,0%) областях.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

При этом красный уровень эпидопасности установлен для Ивано-Франковской и Ривненской областей.

В оранжевую зону включены Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Как известно, в Украине три дня подряд фиксируют рекордное число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки – более 37 тысяч.

Кроме того, накануне в Киеве обнаружили рекордные 2418 случаев заболевания.
Korrespondent
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