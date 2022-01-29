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Новости
Украина
29 января 22, 16:53
1 февраля Украину посетит премьер Польши
Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий
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1 февраля Украину посетит премьер Польши Матеуш Моравецкий. Затем приедут главы МИД Франции и Германии.

1 февраля в Украину приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. 7-8 февраля визит в Украину также запланировали министры иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок. 

Моравецкий напомнил, что Польша находится в постоянном контакте с властями Украины. "После серии встреч между президентом Польши Анджеем Дудой и Зеленским наши друзья знают, что могут рассчитывать на нас и что у них нет лучшего представителя их позиции в Европе", – отметил польский премьер. 

Он говорит, что сейчас важнейшая задача для польской и европейской дипломатии – поиск решения для предотвращения кровопролития.

"Солидарность с Украиной и несогласие с противоправными действиями России... является обязанностью всех правительств, которые руководствуются европейскими ценностями. Свобода, солидарность и демократия должны победить агрессию и насилие. Мы должны стать на сторону атакуемых, а не нападающих. Это ответственность Европы. Польское правительство будет верным этому", – резюмировал он.

7 и 8 февраля с визитом в Киев также прибудут главы МИД Франции и Германии.

Сегодня Жан Ив Ле Дриан созвонился с главой МИД Дмитрием Кулебой, заверив его в полной поддержке и солидарности с Украиной. Кулеба сообщил, что в разговоре с французским коллегой они согласились – "в отношении России нужно проявлять бдительность и твердость, а также работать над дипломатическим решением". 

10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. 

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. 

29 января сообщалось, что на следующей неделе в Украину также, возможно, приедет премьер Великобритании Борис Джонсон. Он "полон решимости ускорить дипломатические меры и усилить сдерживание РФ, чтобы избежать кровопролития". 
liga.net
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