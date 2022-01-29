1 февраля Украину посетит премьер Польши

1 февраля в Украину приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. 7-8 февраля визит в Украину также запланировали министры иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок.

Моравецкий напомнил, что Польша находится в постоянном контакте с властями Украины. "После серии встреч между президентом Польши Анджеем Дудой и Зеленским наши друзья знают, что могут рассчитывать на нас и что у них нет лучшего представителя их позиции в Европе", – отметил польский премьер.

Он говорит, что сейчас важнейшая задача для польской и европейской дипломатии – поиск решения для предотвращения кровопролития.

"Солидарность с Украиной и несогласие с противоправными действиями России... является обязанностью всех правительств, которые руководствуются европейскими ценностями. Свобода, солидарность и демократия должны победить агрессию и насилие. Мы должны стать на сторону атакуемых, а не нападающих. Это ответственность Европы. Польское правительство будет верным этому", – резюмировал он.

7 и 8 февраля с визитом в Киев также прибудут главы МИД Франции и Германии.

Сегодня Жан Ив Ле Дриан созвонился с главой МИД Дмитрием Кулебой, заверив его в полной поддержке и солидарности с Украиной. Кулеба сообщил, что в разговоре с французским коллегой они согласились – "в отношении России нужно проявлять бдительность и твердость, а также работать над дипломатическим решением".





После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.





26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.





29 января сообщалось, что на следующей неделе в Украину также, возможно, приедет премьер Великобритании Борис Джонсон. Он "полон решимости ускорить дипломатические меры и усилить сдерживание РФ, чтобы избежать кровопролития".