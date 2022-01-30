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Украина
30 января 22, 18:04
В Украину прилетела министр обороны Канады
министр обороны Канады
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После решения о расширении миссии канадских военных инструкторов UNIFIER в Украину на встречу с Резниковым прилетела министр обороны Канады Ананд

На фоне угрозы российского вторжения в Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что Ананд встретил замминистра обороны Александр Полищук, в ее программу в Киеве включена встреча и с самим министром Алексеем Резниковым.

Визит Ананд происходит на фоне недавнего решения правительства Канады о расширении операции UNIFIER (миссии канадских военных инструкторов в Украине). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что Ананд встретится в Украине с представителями миссии.

Сама Ананд заявила после объявления о расширении UNIFIER отмечала, что будет тесно сотрудничать со своим украинским коллегой партнерами и союзниками, чтобы Канада "продолжала использовать свои сильные стороны для продвижения международного порядка, основанного на правилах".


Напомним, 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. После этого в Белом доме заявили, что вторжение РФ может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать, 

Запад грозит РФ жесткими санкциями в случае вторжения В середине января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли "болезненный" пакет сдерживания России.  

Помимо расширения операции UNFIIER, Канада будет предоставлять Украине нелетальное оборудование, разведданные и поддержку в борьбе с кибератаками. Также Канада предоставит Украине $120 млн кредита и пересмотрит с ней соглашение о свободной торговле.
liga.net
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