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Новости
Украина
30 января 22, 21:43
Канада отзывает сотрудников посольства в Украине
Канада
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Временно отзывают второстепенных сотрудников канадского посольства и оставшихся членов семей, заявили в МИД Канады.

МИД Канады объявил об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 30 января.

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - сказано в сообщении.

При этом в МИД Канады подчеркнули, что посольство в Украине продолжает работать. В ближайшее время команда дипмиссии усилят сотрудники, обладающие опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других областях.

Напомним, что ранее посольство США представило варианты эвакуации из Украины. Американское посольство вновь призвало соотечественников покинуть Украину и предоставило возможные маршруты эвакуации.
Korrespondent
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