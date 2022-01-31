Канада отзывает сотрудников посольства в Украине

МИД Канады объявил об отзыве второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 30 января.

"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - сказано в сообщении.

При этом в МИД Канады подчеркнули, что посольство в Украине продолжает работать. В ближайшее время команда дипмиссии усилят сотрудники, обладающие опытом в реформе сферы безопасности, управлении конфликтами и других областях.

Напомним, что ранее посольство США представило варианты эвакуации из Украины. Американское посольство вновь призвало соотечественников покинуть Украину и предоставило возможные маршруты эвакуации.