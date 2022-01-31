В Украине объявлено штормовое предупреждение

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31 января 22, 10:35
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Порывы ветра сегодня будут достигать 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Также прогнозируются метели и гололедица на дорогах.

В Украине в понедельник, 31 января, ожидаются сильные порывы ветра, метели и гололедица. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что порывы ветра сегодня будут достигать 15-20 м/с. В западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

Также прогнозируются метели и гололедица на дорогах.

В Киеве и области порывы ветра ожидаются 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).

На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточено 317 населенных пунктов в шести регионах страны.
Korrespondent
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