В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 31 января, ожидаются сильные порывы ветра, метели и гололедица. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что порывы ветра сегодня будут достигать 15-20 м/с. В западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

Также прогнозируются метели и гололедица на дорогах.

В Киеве и области порывы ветра ожидаются 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).

На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточено 317 населенных пунктов в шести регионах страны.