Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
28.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 января 22, 10:40
В МВД рассказали о готовившихся беспорядках
Монастырский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине задержали группу лиц, которые, по данным правоохранителей, планировали устроить беспорядки.

В Украине планировали массовые беспорядки в нескольких областях и в Киеве, организаторы задержаны, заявил в понедельник, 31 января, глава МВД Денис Монастырский.

"Акция, которые планировалась (в Киеве), была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил глава МВД.

По его словам, акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Министр рассказал пожробности готовившихся беспорядков в столице.

"Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Была зафиксирована группа медиков, которая должна была подойти к активистам, и это было бы зафиксирована каналами.  Кроме того, это должна была быть только первая акция из целого ряда. И это четко зафиксировано на видео и аудионосителях", - сказал Монастырский.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что акции протеста должны были начаться сегодня утром под Офисом президента.
 
По его словам, участников акций искали за деньги.
 
В МВД показали видео, на котором на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки". "Однозначно должны быть драки", - говорит голос на записи.
 
Монастырский отметил, что также в 2014 году в Луганске и Донецке, а также в Крыму россияне проводили акции с участием псевдоактивистов, которые провоцировали насилие и подстрекали других граждан. 
 
По данному делу задержаны и получили подозрения двое граждан Украины. По словам Клименко, они имели опыт работы в правоохранительных органах, их причастность к иностранным спецслужбам пока не установлена.
 
Напомним, на прошлой неделе в Киеве протестовали предприниматели. Также состоялась акция против войны с Россией.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине растет число COVID-заболевших
В Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: 32 000 случаев
В Украине второй день рекорд – 34 000 заболевших за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине более 22 000 новых заболевших COVID-19
noimageВ Украине объявлено штормовое предупреждение
noimageКанада отзывает сотрудников посольства в Украине
noimageВ Украину прилетела министр обороны Канады
Лента новостей