В МВД рассказали о готовившихся беспорядках

В Украине планировали массовые беспорядки в нескольких областях и в Киеве, организаторы задержаны, заявил в понедельник, 31 января, глава МВД Денис Монастырский.

"Акция, которые планировалась (в Киеве), была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил глава МВД.

По его словам, акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Министр рассказал пожробности готовившихся беспорядков в столице.



