В МВД рассказали о готовившихся беспорядках

В Украине планировали массовые беспорядки в нескольких областях и в Киеве, организаторы задержаны, заявил в понедельник, 31 января, глава МВД Денис Монастырский.
"Акция, которые планировалась (в Киеве), была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил глава МВД.
По его словам, акции планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
Министр рассказал пожробности готовившихся беспорядков в столице."Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Была зафиксирована группа медиков, которая должна была подойти к активистам, и это было бы зафиксирована каналами. Кроме того, это должна была быть только первая акция из целого ряда. И это четко зафиксировано на видео и аудионосителях", - сказал Монастырский.