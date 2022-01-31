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Украина
31 января 22, 10:47
Сутки в зоне ООС: два обстрела, ранен один боец
ООС
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Противник применил против ВСУ гранатометы разного типа в направлении Станицы Луганской и вблизи Пищевика.
Противник применил против ВСУ гранатометы разного типа в направлении Станицы Луганской и вблизи Пищевика.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов два раза нарушили режим тишины на Донбассе. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 31 января.

Так, в направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. А вблизи Пищевика был совершен обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что пострадавший боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Отметим, что до этого обстрелы на Донбассе не фиксировались трое суток – с 28 января.

Также сообщалось, что в ТКГ заявили о снижении числа обстрелов на Донбассе на 75% с конца декабря 2021 года. В то же время не достигнуто полное прекращение нарушений, что приводит к потерям в ВСУ и разрушению гражданской инфраструктуры.
Korrespondent
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