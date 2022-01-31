Резников оценил вероятность оккупации Харькова

Вероятности оккупации Харькова войсками РФ не существует. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.ua.

"Если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", - отметил Резников.

По его словам, РФ точно прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", - заявил глава Минобороны.