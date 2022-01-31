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Новости
Украина
31 января 22, 11:54
Резников оценил вероятность оккупации Харькова
Резников
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Резников заявил, то РФ прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

Вероятности оккупации Харькова войсками РФ не существует. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.ua.

"Если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", - отметил Резников.

По его словам, РФ точно прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет", - заявил глава Минобороны.
Korrespondent
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