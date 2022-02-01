Бойня с кровью. В Украине планировали беспорядки

Кроме международной дестабилизации Украине грозили и попытки организовать дестабилизацию внутреннюю. Во всяком случае об этом говорят правоохранительные органы. Первая акция для расшатывания ситуации в стране должна была состояться якобы в Киеве под Офисом президента уже 31 января.
Что хотели сделать
"Одним из сценариев агрессии против Украины являются проплаченные насильственные массовые акции. Это может использоваться как элемент гибридной войны. Вчера в Киеве была задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Планировалось собрать до 5 тысяч, из которых до 1,5 тысяч должны были составлять "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга, должна была пролиться кровь. Была заготовлена и бутафорская кровь. Была собрана группа "медиков", которые должны были засвидетельствовать "травмы" псевдоактивистов, чтобы это показали на всех каналах. Планировался поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По словам министра, акцию планировали именно для того, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине.
“К сожалению, явления платных митингов у нас достаточно часты, и это не первый митинг проплаченный, но именно этот митинг с самого начала был направлен на разбалансирование внутриполитической ситуации и на насилие против правоохранителей и других лиц, участвующих в митинге. Это была только первая акция из целого ряда запланированных”, - подчеркнул Монастырский.
Другие акции, по данным МВД, планировалось провести в ряде городов Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.
Кто организатор
30 января Нацполиция задержала в Киеве предполагаемого организатора акции и его подельника, правоохранители изучают связи организатора с ОРДЛО и российскими спецслужбами.
"Организатор совместно со своими помощниками подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были помочь в организации и проведении этих акций. И первая такая акция должна была состояться именно сегодня", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Правоохранители показали видео в доказательство подготовки "спектакля". На видео вероятные организаторы акции говорят по-русски.
По словам Клименко, начать псевдоакцию должны были спикеры, призывающие представителя Офиса президента выйти к протестующим. В дальнейшем участники "акции" должны начать стычки. Актер из участников "акции" должен был притвориться раненым (для этого должны были привезти бутафорскую кровь), а другие – в медицинских халатах – должны были делать вид, что реанимируют его.
Акция на миллион
Для митинга было приобретено 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 2000 листовок, более 300 флагов. 12 радиостанций, медицинские жилеты, бутафорская кровь и баннеры.