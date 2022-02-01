Бойня с кровью. В Украине планировали беспорядки

Кроме международной дестабилизации Украине грозили и попытки организовать дестабилизацию внутреннюю. Во всяком случае об этом говорят правоохранительные органы. Первая акция для расшатывания ситуации в стране должна была состояться якобы в Киеве под Офисом президента уже 31 января.

Что хотели сделать

"Одним из сценариев агрессии против Украины являются проплаченные насильственные массовые акции. Это может использоваться как элемент гибридной войны. Вчера в Киеве была задержана группа лиц, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Планировалось собрать до 5 тысяч, из которых до 1,5 тысяч должны были составлять "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга, должна была пролиться кровь. Была заготовлена ​​и бутафорская кровь. Была собрана группа "медиков", которые должны были засвидетельствовать "травмы" псевдоактивистов, чтобы это показали на всех каналах. Планировался поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам министра, акцию планировали именно для того, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине.

“К сожалению, явления платных митингов у нас достаточно часты, и это не первый митинг проплаченный, но именно этот митинг с самого начала был направлен на разбалансирование внутриполитической ситуации и на насилие против правоохранителей и других лиц, участвующих в митинге. Это была только первая акция из целого ряда запланированных”, - подчеркнул Монастырский.

Другие акции, по данным МВД, планировалось провести в ряде городов Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.



