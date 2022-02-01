Прирост COVID-случаев превысил 30 тысяч – МОЗ

В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 февраля.
Среди новых заболевших детей – 4 056, медработников – 337. Госпитализировано – 2 069 человека, летальных исходов – 192, выздоровели – 8 835 человек.
Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (3 411), Одесской области (2 471) и Киеве (2 363).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 095 263 человек, выздоровело – 3 631 580, летальных исходов – 100 395.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 2363;
- Винницкая область – 1654;
- Волынская область – 628;
- Днепропетровская область – 1418;
- Донецкая область – 1167;
- Житомирская область – 533;
- Закарпатская область – 787;
- Запорожская область – 835;
- Ивано-Франковская область – 907;
- Киевская область – 1174;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 3411;
- Николаевская область – 802;
- Одесская область – 2471;
- Полтавская область – 995;
- Ровенская область – 1441;
- Сумская область – 1308;
- Тернопольская область – 1441;
- Харьковская область – 1977;
- Херсонская область – 441;
- Хмельницкая область – 1070;
- Черкасская область – 1029;
- Черновицкая область – 1010;
- Черниговская область – 892.
Напомним, за последние три недели COVID-заболеваемость в Украине выросла в семь раз, а количество госпитализаций – вдвое. Такие данные озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.
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