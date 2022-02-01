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Украина
1 февраля 22, 10:26
Прирост COVID-случаев превысил 30 тысяч – МОЗ
COVID
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В больницы госпитализировали более двух тысяч человек с коронавирусом. За сутки скончались почти 200 украинцев.

В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 февраля.

Среди новых заболевших детей – 4 056, медработников – 337. Госпитализировано – 2 069 человека, летальных исходов – 192, выздоровели – 8 835 человек.

Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (3 411), Одесской области (2 471) и Киеве (2 363).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 095 263 человек, выздоровело – 3 631 580, летальных исходов – 100 395.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 2363;
  • Винницкая область – 1654;
  • Волынская область – 628;
  • Днепропетровская область – 1418;
  • Донецкая область – 1167;
  • Житомирская область – 533;
  • Закарпатская область – 787;
  • Запорожская область – 835;
  • Ивано-Франковская область – 907;
  • Киевская область – 1174;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 3411;
  • Николаевская область – 802;
  • Одесская область – 2471;
  • Полтавская область – 995;
  • Ровенская область – 1441;
  • Сумская область – 1308;
  • Тернопольская область – 1441;
  • Харьковская область – 1977;
  • Херсонская область – 441;
  • Хмельницкая область – 1070;
  • Черкасская область – 1029;
  • Черновицкая область – 1010;
  • Черниговская область – 892.

Напомним, за последние три недели COVID-заболеваемость в Украине выросла в семь раз, а количество госпитализаций – вдвое. Такие данные озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

 Напомним, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно.

Korrespondent
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