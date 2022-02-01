ГБР проводит обыски у экс-руководства "Нафтогаза"

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего руководства НАК Нафтогаз Украина, в офисе АО Укртрансгаз и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен. О этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО Укртрансгаз, НАК Нафтогаз Украины при соучастии с другими лицами. Следствием проверяется информация о правомерности возврата Нафтогазом Украины долга коммерческим структурам, возникшем более 20 лет назад", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство НАК Нафтогаз Украины по обращению Укртрансгаза согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

"Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа", - добавили в пресс-службе ведомства.





Согласно выводов экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.





Также отмечается, что руководитель Нафтогаза подписал решение акционера АО Укртрансгаз по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета НАК Нафтогаз Украины.





Досудебное расследование продолжается.





Напомним, до 28 апреля 2021 года Нафтогаз с 2014 года возглавлял Андрей Коболев. Тогда в правительстве ответили на обвинения о нелегитимности увольнения Коболева и смене наблюдательного совета Нафтогаз Украины.





В прошлом году госкомпания планировала получить около 11,5 млрд грн прибыли, а вместо этого показала убыток в 19 млрд.

