Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ

Вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Британии подчеркнул, что угроза со стороны России не преувеличена.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", - сказал глава правительства Соединенного Королевства.

При этом Джонсон пообещал применить санкции в отношении агрессора в случае вторжения в соседнее государство. Причем санкции будут применены практически моментально - "в ту самую минуту, как только нога российского солдата пересечет границу".

При этом Зеленский подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение", - заявил Зеленский.

Он также рассказал, что Британия поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

Премьер Британии заявил, что Украина получит дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов) - для защиты страны от российского влияния.

Помимо этого, Джонсон добавил, что рассчитывает в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом британский премьер призвал Украину "идти путем дипломатии".

Также Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что Украина параллельно с "нормандским форматом" ведет переговоры о трех- и двустороннем форматах переговоров с Россией.

Касательно Минских соглашений Зеленский не помнит, кто их подписал, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность. Он подчеркнул, что недоволен всеми пунктами Минских соглашений, но признал, что необходимо делать шаги для "деоккупации территорий". Также он считает "нормандский формат" единственной работающей площадкой по Донбассу.

Также Джонсон добавил, что рассчитывает в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Напомним, Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом 1 февраля. Ради визита в Украину Джонсон отменил поездку в Японию.



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