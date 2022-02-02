Отказ от призыва. Реформа Вооруженных сил

В ходе своего выступления в парламенте 1 февраля президент Владимир Зеленский рассказал о том, какие изменения ждут Вооруженные силы Украины, и подписал соответствующий указ о реформе армии. Корреспондент.net приводит подробности.

Указ №36/2022 - О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии - направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военнослужащих, увеличение численности и укрепление ВСУ.

Документом глава государства постановил постепенно увеличить денежное вознаграждение всех военнослужащих до уровня не ниже трех минимальных заработных плат. Кроме того, предполагается увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военных, ветеранов и членов их семей, а также системы карьерного роста офицеров.

Уже в этом году зарплаты украинских военнослужащих должны вырасти до уровня не менее двух минимальных заработных плат (то есть до 13 тысяч гривен по состоянию на сегодня). Кабинету министров поручено подготовить соответствующие изменения в госбюджет на текущий год. А в течение 2023 года денежное вознаграждение военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, должно достичь уровня не менее трех размеров минимальной зарплаты.

Министерству обороны поручено разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев увеличение сроков действия контрактов и формирование системы спецподготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

Кроме того, Минобороны должно ускорить разработку проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей. Речь идет, в частности, о введении специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья.

Реализация военной кадровой политики будет предполагать внедрение прозрачной системы карьерного роста военных, построенной на рейтинговой оценке.

Численность Вооруженных сил в течение следующих трех лет должна вырасти на 100 тысяч человек по сравнению с сегодняшними 260 тысячами. Также должны быть созданы дополнительные 20 бригад ВСУ.

"Этот указ - старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ - не потому, что скоро война. Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир - мир в Украине", - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Согласно документу, украинская армия постепенно будет переходить к формированию на профессиональной основе. В частности, планируется внедрение модели интенсивной системы военной подготовки в качестве возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.

Прекращение призыва на срочную военную службу планируется с 1 января 2024 года.

Государство должно защищать тех, кто защищает его, и Украина, ценя поддержку извне, должна рассчитывать в первую очередь на себя и своих военных, отметил Зеленский.

"У нашей Родины есть много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя Родина. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет ее", - добавил он.

О переходе на контрактную армию и отмене обязательного призыва в Украине говорят уже много лет. Так, перед президентскими выборами 2010 года переход на службу по контракту обещали кандидаты Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Сергей Тигипко, Олег Тягнибок. Победил на выборах Виктор Янукович - он гарантировал переход на профессиональную армию уже с 2011 года. Но не сложилось.

Потом перед парламентскими выборами 2012 года Партия регионов обещала отменить призыв с 2014-го.

В 2014 году, когда были анонсированы внеочередные выборы после бегства Януковича, многие кандидаты снова-таки заявляли о необходимости перехода на контрактную армию. Но победил тогда Петр Порошенко, который этого не обещал.

Зеленский в своей предвыборной программе ввести контрактную армию не обещал, но в ней было указано, что "профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы, армия должна стать престижной службой".