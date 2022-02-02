В Украине более 35 000 новых заболевших COVID-19

Вчера, 1 февраля, в Украине выявили 35 014 заболевших коронавирусом (днем ранее – 30 768). Больше всего новых случаев COVID-19 – во Львовской (2953),
Вчера в Украине умерли 204 пациента с коронавирусом (днем ранее – 192), выздоровели – 9894 (8835), были госпитализированы – 4314 (2069).
Было сделано 185 297 тестов (130 660). Методом ПЦР – 93 280 (67 886), ИФА – 8012 (6074), экспресс-тестов – 84 005 (56 700).
На утро 2 февраля в Украине выявили 4 130 027 заболевших с начала эпидемии: умерли 100 599 инфицированных, выздоровели – 3 641 474.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2499 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2363);
Винницкая область – 1252 (1654);
Волынская – 1016 (628);
Днепропетровская – 1732 (1418);
Донецкая – 1558 (1167);
Житомирская – 1581 (533);
Закарпатская – 773 (787);
Запорожская – 963 (835);
Ивано-Франковская – 1330 (907);
Киевская – 1409 (1174);
Кировоградская – 310 (258);
Луганская – 869 (756);
Львовская – 2953 (3411);
Николаевская – 816 (802);
Одесская – 2725 (2471);
Полтавская – 1171 (995);
Ровенская – 1695 (1441);
Сумская – 1499 (1308);
Тернопольская – 1329 (1441);
Харьковская – 2121 (1977);
Херсонская – 837 (441);
Хмельницкая – 1766 (1070);
Черкасская – 940 (1029);
Черновицкая – 988 (1010);
Черниговская – 882 (892).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.В приложении Дия появились COVID-сертификаты о бустерной вакцинации от коронавируса.