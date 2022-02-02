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Новости
Украина
2 февраля 22, 09:11
Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба
Кулеба
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По словам Кулебы, Украина готова выполнять Минские соглашения, но Донбасс не получит особый статус на условиях России с вето на решения Украины

Донбасс не получит особый статус в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения. Об этом заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

У него спросили, готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", – ответил Кулеба.

Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", – подытожил Кулеба.

Напомним, 26 января в Париже встретились советники лидеров нормандского формата: договорились соблюдать тишину на Донбассе и встретиться снова через две недели. 

После этого президент Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил: Украина готова к скорой встрече лидеров нормандского формата. 

РФ пытается заставить НАТО публично закрыть двери перед Украиной. США заявляли, что вторжение России может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
liga.net
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