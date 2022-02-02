В Черкассах разоблачили заказчиков псевдоминирований. Видео

В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.





По информации СБУ заказчиками оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. Два студента из Черкасс и один житель Смелы.





Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру".





Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" пытались сорвать учебный процесс и развлечься.





В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Телеграмм-чате и заказы на "минирование" объектов.





























По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.





Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.





Ранее сообщалось, что полиция Черкасс получила сообщение о минировании всех школ города, были проверены все учебные заведения города.

