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Новости
Украина
2 февраля 22, 12:29
В Черкассах разоблачили заказчиков псевдоминирований. Видео
арест
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Несовершеннолетние признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" пытались сорвать учебный процесс и развлечься.
В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ заказчиками оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. Два студента из Черкасс и один житель Смелы.

Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру".

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" пытались сорвать учебный процесс и развлечься.

В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Телеграмм-чате и заказы на "минирование" объектов.







По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.

Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.


Ранее сообщалось, что полиция Черкасс получила сообщение о минировании всех школ города, были проверены все учебные заведения города.
Korrespondent
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