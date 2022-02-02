Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.09
USD
28.38
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 февраля 22, 12:34
Резников рассказал о планах отмены призыва в армию
призыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение четырех лет в Украине планируют отказаться от срочной службы, заменив ее краткосрочной военной подготовкой.

На реализацию перехода Украины на профессиональную армию уйдет четыре года, сообщил министр обороны Алексей Резников, комментируя указ президента об увеличении численности ВСУ.

"Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – говорит Резников.

Он отметил, что стоящая в указе задача обеспечить увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и перейти на систему интенсивной военной подготовки с отказом от призыва на срочную службу рассчитана на четыре года.

"Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы привлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - рассказал министр.

По его словам, уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа.

"Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах", - сказал Резников.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, предусматривающий отмену призыва и увеличение армии на сто тысяч человек.
Korrespondent
Ещё по теме:
Судимых будут призывать в армию в Свердловской области
Спрятаться от призыва в армию можно на госэкзаменах в ВУЗе
Могут ли забрать в армию прямо с дискотеки?
В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Черкассах разоблачили заказчиков псевдоминирований. Видео
noimageДонбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба
noimageВ Украине более 35 000 новых заболевших COVID-19
noimage"Магическая" дата 02.02.2022: как загадать желание
noimageОтказ от призыва. Реформа Вооруженных сил
Лента новостей