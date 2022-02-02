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Украина
2 февраля 22, 14:41
Программу еПоддержка расширили
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"Вакцинальную тысячу" смогут получить украинцы от 14 лет. Также расширен перечень услуг, где ее можна использовать.

Действие программы еПоддержка, по которой украинцы получают тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, расширили. Данное решение в среду, 2 февраля, принял Кабмин.

Так, с 7 февраля получить тысячу смогут граждане от 14 лет.

Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, - за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:

- услуг в сферах культуры,
- образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, - питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
физической культуры и спорта,
- внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
- для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
- товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
- для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем – оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.

Напомним, "вакцинальная тысяча" - это не наличные деньги, а сертификат для "культурного и спортивного развития украинцев". Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.
Korrespondent
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