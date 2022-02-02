Программу еПоддержка расширили

Действие программы еПоддержка, по которой украинцы получают тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, расширили. Данное решение в среду, 2 февраля, принял Кабмин.

Так, с 7 февраля получить тысячу смогут граждане от 14 лет.

Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, - за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.





Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:





- услуг в сферах культуры,

- образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, - питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),

физической культуры и спорта,

- внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

- для приобретения книг, печатных средств массовой информации,

- товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,

- для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.





Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем – оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.





Напомним, "вакцинальная тысяча" - это не наличные деньги, а сертификат для "культурного и спортивного развития украинцев". Ее также можно потратить на книги, а пенсионеры, могут на эти деньги купить лекарства.