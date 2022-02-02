День сурка. Что прогнозируют Тимка и Фил. Видео

Традиция прогнозировать погоду по поведению животных насчитывает уже много веков, а по некоторым данным, зародилась она еще в Древнем Риме. В современном мире ежегодно 2 февраля отмечается День сурка: животное, которое всю зиму находилось в спячке, будят, и в зависимости от того, увидит ли оно свою тень, прогнозируют, какой будет весна. Корреспондент.net рассказывает, что сулят нам предсказания в этом году.

Нынешнего украинского сурка зовут Байбак Тимка III, ему четыре года, и предсказывает он погоду уже третий год подряд. Сама традиция появилась в Украине 18 лет назад.

Вообще байбак, он же бабак, он же обыкновенный степной сурок (лат. Marmota bobak) - это грызун рода сурков, обитатель целинных степей Евразии.

Согласно поверью, если день пасмурный и сурок спокойно покидает нору, не видя своей тени, то зима скоро закончится и весна будет ранняя. А если день солнечный и сурок, видя свою тень, пугается ее и прячется обратно в нору, то будет еще шесть недель зимы.

День сурка совпадает с праздником Сретения Господня по григорианскому календарю. Издавна считается, что погода на Сретенье определяет, какой будет весна.

Байбак Тимка живет на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары Харьковской области. Ежегодно 2 февраля здесь проходит праздничная церемония по случаю Дня сурка.

Хранительница сурка - Надежда Токарская, старший преподаватель биологического факультета. Ее отец Виктор Токарский - известный украинский зоолог и эколог, специалист по суркам, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой зоологии и экологии животных Харьковского национального университета.

Погода сегодня была пасмурная, и сурок, которого разбудили после трех месяцев спячки, свою тень не увидел. Вынув Тимку из логова, его хранительница сказала: "Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной".





Кроме традиционного предсказания погоды, Тимка, как заявил ведущий мероприятия, уже стал "экспертом по выходу из стресса" и может дать ответ еще на один вопрос: какой едой украинцам лучше заедать стресс. Для этого его поднесли к трем разным блюдам, чтобы посмотреть, какое он выберет: борщ с пампушками, сало с черным хлебом, чесноком и зеленью или вареники с луком. Тимка выбрал сало с чесноком и хлебом. Тимка - третий в своем поколении. С 2004 года весенние предсказания делали его дед и отец. Этой зимой произошло трагическое событие: умерла подруга Тимки Лида, с которой он прожил три года. Пара не успела завести потомство, и теперь зоологи разыскивают Тимке новую спутницу, чтобы продолжить род предсказателей погоды. Практика показывает, что правдивых прогнозов примерно 80 процентов, остальные 20 - "ну, бывает всякое", отметила сотрудник биологической станции Людмила Доля.



