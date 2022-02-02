День сурка. Что прогнозируют Тимка и Фил. Видео

Традиция прогнозировать погоду по поведению животных насчитывает уже много веков, а по некоторым данным, зародилась она еще в Древнем Риме. В современном мире ежегодно 2 февраля отмечается День сурка: животное, которое всю зиму находилось в спячке, будят, и в зависимости от того, увидит ли оно свою тень, прогнозируют, какой будет весна. Корреспондент.net рассказывает, что сулят нам предсказания в этом году.Тимка Третий
Нынешнего украинского сурка зовут Байбак Тимка III, ему четыре года, и предсказывает он погоду уже третий год подряд. Сама традиция появилась в Украине 18 лет назад.
Вообще байбак, он же бабак, он же обыкновенный степной сурок (лат. Marmota bobak) - это грызун рода сурков, обитатель целинных степей Евразии.
Согласно поверью, если день пасмурный и сурок спокойно покидает нору, не видя своей тени, то зима скоро закончится и весна будет ранняя. А если день солнечный и сурок, видя свою тень, пугается ее и прячется обратно в нору, то будет еще шесть недель зимы.
День сурка совпадает с праздником Сретения Господня по григорианскому календарю. Издавна считается, что погода на Сретенье определяет, какой будет весна.
Байбак Тимка живет на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары Харьковской области. Ежегодно 2 февраля здесь проходит праздничная церемония по случаю Дня сурка.
Хранительница сурка - Надежда Токарская, старший преподаватель биологического факультета. Ее отец Виктор Токарский - известный украинский зоолог и эколог, специалист по суркам, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой зоологии и экологии животных Харьковского национального университета.
Погода сегодня была пасмурная, и сурок, которого разбудили после трех месяцев спячки, свою тень не увидел. Вынув Тимку из логова, его хранительница сказала: "Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной".
Кроме традиционного предсказания погоды, Тимка, как заявил ведущий мероприятия, уже стал "экспертом по выходу из стресса" и может дать ответ еще на один вопрос: какой едой украинцам лучше заедать стресс. Для этого его поднесли к трем разным блюдам, чтобы посмотреть, какое он выберет: борщ с пампушками, сало с черным хлебом, чесноком и зеленью или вареники с луком. Тимка выбрал сало с чесноком и хлебом.
Тимка - третий в своем поколении. С 2004 года весенние предсказания делали его дед и отец. Этой зимой произошло трагическое событие: умерла подруга Тимки Лида, с которой он прожил три года. Пара не успела завести потомство, и теперь зоологи разыскивают Тимке новую спутницу, чтобы продолжить род предсказателей погоды.
Практика показывает, что правдивых прогнозов примерно 80 процентов, остальные 20 - "ну, бывает всякое", отметила сотрудник биологической станции Людмила Доля.
Во Львове тоже есть пара сурков, которая предсказывает наступление весны, - Мишко и Маричка. Обычно они вещают через две недели после Тимки, но в этом году они проснулись в начале января, предсказав таким образом раннюю весну.
Их сон был таким коротким впервые за 13 лет наблюдений. Проснулись животные из-за аномально теплой погоды для начала января: во Львове было плюс восемь градусов. Зоологи уверяют, что ранний подъем никак не повлияет на здоровье животных.
В 2021 году Тимка проснулся за несколько дней до Дня сурка. Животное заметно нервничало на руках у хранительницы и издавало характерные звуки, похожие на посвистывание. В тот день тоже было пасмурно, и хранительница сообщила, что весна будет ранней.
Однако прошлая весна не пришла рано, вдобавок была холоднее зимы. По данным метеорологов, весенние месяцы 2021 года, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, когда зафиксировали наибольшее отрицательное отклонение в минус два градуса. Холоднее всего было в середине марта, когда температура опускалась до минус 8,5 градусов.Из Германии в США
Особенно популярен День сурка на севере США и в Канаде, хотя изначально традиция появилась в Европе.
Пенсильванские голландцы, благодаря которым праздник приобрел популярность, были иммигрантами из германоязычных регионов Европы. У немцев была традиция отмечать Сретение 2 февраля как День барсука - Dachstag. Суть примерно такая же: если барсук видел свою тень в солнечный день, то это предвещало продление зимы еще на четыре недели (а не на шесть, как сейчас).
В отдельных регионах такими животными-предсказателями считались медведь или лиса. Первоначально в Германии им был медведь, но когда их осталось мало, люди стали присматриваться к барсукам.
В некоторых источниках даже говорится, что подобная традиция была еще в Древнем Риме, где для предсказания погоды использовали ежа.
Самое раннее упоминание о Дне сурка в США - это запись от 2 февраля 1840 года в дневнике Джеймса Л. Морриса из Моргантауна в голландской Пенсильвании.
Первое упоминание о праздновании Дня сурка в прессе содержалось в газете города Панксатони, штат Пенсильвания, от 1886 года. Однако только в следующем, 1887 году там отметили первый официальный День сурка. С тех пор люди ежегодно собираются на мероприятие, которое стало самым популярным в городе, а традиция распространилась на многие другие города и страны.
С 1961 года сурка из Панксатони зовут Филом. "Большой Фил - провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков" - так стали называть животное-предсказателя, а сам городок Панксатони - Всемирным центром погоды. У Фила есть свой сайт - он очень популярный персонаж у американцев.
Церемония традиционно начинается в 7.25 утра по местному времени. Сегодня Большой Фил предсказал местным жителям еще шесть недель зимы. Это не слишком кого-то удивило: в течение всей своей 136-летней метеорологической карьеры сурок из Панксатони предсказывал продолжительную зиму примерно в 85 процентах случаев.
Праздник обожаем публикой, а вот многие метеорологи его недолюбливают. Согласно подсчетам, точность предсказаний составляет примерно 40 процентов, хотя "кураторы" Большого Фила говорят чуть ли не о стопроцентной достоверности.
В 1993 году вышел фильм День сурка с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. Картина стала культовой, и именно благодаря ей этот праздник приобрел популярность во всем мире, в том числе и в Украине.