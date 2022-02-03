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Новости
Украина
2 февраля 22, 21:04
Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира
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Самыми счастливыми себя ощущают жители Колумбии, Казахстана, Албании, Эквадора и Малайзии.

Только 51% украинцев удовлетворены собственной жизнью - в Индексе счастья Украина заняла 38 место из 44-х. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, проведенного в Украине фондом Демократические инициативы и КМИС, в среду, 2 февраля.

Согласно результатам опроса, 57% населения мира довольны жизнью, лишь 13% ей не удовлетворены и еще 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.

В то же время самыми счастливыми себя ощущают жители Колумбии (+79%), Казахстана (+76%), Албании (+74%), Эквадора (+73%) и Малайзии (+73%). Как и в предыдущих опросах Gallup, население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии чувствует себя самым счастливым из всех стран мира, тогда как жители Европы, Ближнего Востока и России чувствуют себя более несчастными.

В прошлом году в лидерах несчастных стран мира оказались Гана (+2%), Афганистан (+9%), Гонконг (+11%), Ирак (+17%) и Россия (+18%).

Отметим, что международный опрос ассоциацией Gallup с октября по декабрь 2021 года.  Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира. В Украине с 2 по 11 декабря 2021 года опросили 2003 респондентов за исключением оккупированных Россией территорий.
Korrespondent
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