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Новости
Украина
3 февраля 22, 09:32
В Украине рекорд – под 40 000 заболевших COVID-19 за сутки
COVID-19
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Заболеваемость коронавирусом в Украине побила рекорд.

За сутки 2 февраля в Украине выявили рекордные 39 620 заболевших COVID-19 (днем ранее – 35 014). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Одесской (2982) области, Киеве (2437) и Львовской (2369) области, сообщает пресс-служба Минздрава.

По всей стране умерли 210 больных COVID-19 (днем ранее – 204), выздоровели – 9380 (9894), были госпитализированы – 4136 (4314).

Официально сделали 190 635 тестов (185 297). Методом ПЦР – 101 202 (93 280), ИФА – 7505 (8012), экспресс-тестов – 81 928 (84 005).

На утро 3 февраля в Украине зафиксировали 4 269 897 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 100 599 инфицированных, выздоровели – 3 641 474.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2437 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 2499);
Винницкая область – 1407 (1252);
Волынская – 1352 (1016);
Днепропетровская – 2017 (1732);
Донецкая – 1754 (1558);
Житомирская – 2933 (1581);
Закарпатская – 818 (773);
Запорожская – 1043 (963);
Ивано-Франковская – 2423 (1330);
Киевская – 1439 (1409);
Кировоградская – 308 (310);
Луганская – 840 (869);
Львовская – 2369 (2953);
Николаевская – 823 (816);
Одесская – 2982 (2725);
Полтавская – 1284 (1171);
Ровенская – 1986 (1695);
Сумская – 1662 (1499);
Тернопольская – 1644 (1329);
Харьковская – 1827 (2121);
Херсонская – 968 (837);
Хмельницкая – 2283 (1766);
Черкасская – 931 (940);
Черновицкая – 975 (988);
Черниговская – 1115 (882).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.


Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно на пике волны коронавируса.

Ученые объясняют стремительную заболеваемость штаммом омикрон, бустерная вакцинация доступна в Украине всем желающим.
liga.net
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