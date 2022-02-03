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Украина
3 февраля 22, 09:34
Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь
ООС
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Бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь. При этом не применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Сепаратисты за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 3 февраля.

Так, обстрелу подвергся контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Также в направлении Талаковки велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков противник осуществил обстрел позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Водяного в Донецкой области применялись минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь. При этом не применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями.

С начала нынешних суток нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, за сутки 1 февраля на Донбассе зафиксировали два вражеских обстрела. Тогда также ВСУ не понесли потерь.
Korrespondent
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