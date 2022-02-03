Визит Эрдогана в Украину: цель и программа

В ходе нее Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли.Цель и программа визита Эрдогана
Президент Турецкой Республики прибудет в Киев для переговоров стратегического уровня из-за угрозы российского вторжения в Украину.- 3 февраля в 13:00 в Мариинском дворце начнется официальная церемония.
Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.Подпишут соглашение о Зоне свободной торговли
В рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину состоится подписание соглашения о Зоне свободной торговли между странами.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что договор о ЗСТ с Турцией будет отвечать интересам украинского бизнеса. Благодаря подписанию соглашения будут созданы возможности для экспорта, а украинские предприятия получат потенциал для модернизации, возможность обмена опытом и новые рабочие места.Утвердят еще 3 документа
Помимо договора о ЗСТ на встрече Зеленского и Эрдогана 3 февраля утвердят еще три документа:- рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;
Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз предлагал посредничество Турции в урегулировании ситуации в Украине. В частности, он выступил с инициативой провести встречу лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с глазу на глаз в Анкаре для обсуждения разногласий.
Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину.