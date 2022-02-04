Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.90
USD
28.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 февраля 22, 00:00
Украина и Турция заключили восемь соглашений
Украина и Турция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кроме соглашения о зоне свободной торговли между странами были подписаны ряд других документов.

Украина и Турция в присутствии президентов стран Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 3 февраля, заключили восемь соглашений.

Так, было подписано соглашение о свободной торговле.

Ожидается, что благодаря нему ЗСТ созданы возможности для экспорта, а украинские предприятия получат потенциал для модернизации, возможность обмена опытом и новые рабочие места.
 
По предварительным прогнозам, соглашение будет ежегодно давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств. Товарооборот вырастет на 38%.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, налоговой сфере, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли.

Подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях и Протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Кроме того, подписан План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов. 

Зеленский пояснил, что одно из соглашений позволит существенно расширить производство беспилотников Байрактар ​​в Украине.

“Наша цель – реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, существенно расширившее производство беспилотных летательных аппаратов компании Байрактар ​​в Украине. Это новые технологии, новые рабочие места, увеличение обороноспособности государства", – сказал он.

В целом, по словам Зеленского, главной темой его встречи с Эрдоганом стал вопрос безопасности.
Korrespondent
Ещё по теме:
ОП поддержал предложение Эрдогана о посредничестве
Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба
В ВОЗ предупредили о новой опасности
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Визит Эрдогана в Украину: цель и программа
noimageСутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь
noimageВ Украине рекорд – под 40 000 заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостей