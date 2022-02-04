Украина и Турция заключили восемь соглашений

Украина и Турция в присутствии президентов стран Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 3 февраля, заключили восемь соглашений.
Так, было подписано соглашение о свободной торговле.
Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, налоговой сфере, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли.
Подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях и Протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.
Кроме того, подписан План действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.
Зеленский пояснил, что одно из соглашений позволит существенно расширить производство беспилотников Байрактар в Украине.
“Наша цель – реализация конкретных проектов, создание совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, существенно расширившее производство беспилотных летательных аппаратов компании Байрактар в Украине. Это новые технологии, новые рабочие места, увеличение обороноспособности государства", – сказал он.
В целом, по словам Зеленского, главной темой его встречи с Эрдоганом стал вопрос безопасности.