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Новости
Украина
4 февраля 22, 09:20
Минздрав сообщил о новом COVID-рекорде в Украине
COVID
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Максимальный суточный прирост заражений выявили в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля.

О прежнем рекорде стало известно вчера. Тогда за сутки выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19

Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.

Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (4 136), во Львовской области (3 791) и Житомирской области (3 310).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек, выздоровело – 3 660 351, летальных исходов – 100 983.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 2869;
  • Винницкая область – 1356;
  • Волынская область – 1034;
  • Днепропетровская область – 2115;
  • Донецкая область – 1799 г.;
  • Житомирская область – 3310;
  • Закарпатская область – 882;
  • Запорожская область – 1060;
  • Ивано-Франковская область – 1959 г.;
  • Киевская область – 1551;
  • Кировоградская область – 331;
  • Луганская область – 805;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 921;
  • Одесская область – 4136;
  • Полтавская область – 1202;
  • Ровенская область – 2521;
  • Сумская область – 2073;
  • Тернопольская область – 1664;
  • Харьковская область – 1789;
  • Херсонская область – 1058;
  • Хмельницкая область – 2081;
  • Черкасская область – 1166;
  • Черновицкая область – 994;
  • Черниговская область – 1311.

Напомним, в желтой зоне карантина остались только две области Украины. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране составляет 917 случаев на 100 тысяч населения при граничной отметке в 75 на 100 тысяч человек.
Korrespondent
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