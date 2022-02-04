Минздрав сообщил о новом COVID-рекорде в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля.

О прежнем рекорде стало известно вчера. Тогда за сутки выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19

Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.

Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (4 136), во Львовской области (3 791) и Житомирской области (3 310).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек, выздоровело – 3 660 351, летальных исходов – 100 983.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2869;

Винницкая область – 1356;

Волынская область – 1034;

Днепропетровская область – 2115;

Донецкая область – 1799 г.;

Житомирская область – 3310;

Закарпатская область – 882;

Запорожская область – 1060;

Ивано-Франковская область – 1959 г.;

Киевская область – 1551;

Кировоградская область – 331;

Луганская область – 805;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 921;

Одесская область – 4136;

Полтавская область – 1202;

Ровенская область – 2521;

Сумская область – 2073;

Тернопольская область – 1664;

Харьковская область – 1789;

Херсонская область – 1058;

Хмельницкая область – 2081;

Черкасская область – 1166;

Черновицкая область – 994;

Черниговская область – 1311.

Напомним, в желтой зоне карантина остались только две области Украины. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране составляет 917 случаев на 100 тысяч населения при граничной отметке в 75 на 100 тысяч человек.