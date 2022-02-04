Минздрав сообщил о новом COVID-рекорде в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд, сообщает Минздрав в четверг, 3 февраля.
О прежнем рекорде стало известно вчера. Тогда за сутки выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19
Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.
Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (4 136), во Львовской области (3 791) и Житомирской области (3 310).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек, выздоровело – 3 660 351, летальных исходов – 100 983.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 2869;
- Винницкая область – 1356;
- Волынская область – 1034;
- Днепропетровская область – 2115;
- Донецкая область – 1799 г.;
- Житомирская область – 3310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1060;
- Ивано-Франковская область – 1959 г.;
- Киевская область – 1551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4136;
- Полтавская область – 1202;
- Ровенская область – 2521;
- Сумская область – 2073;
- Тернопольская область – 1664;
- Харьковская область – 1789;
- Херсонская область – 1058;
- Хмельницкая область – 2081;
- Черкасская область – 1166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1311.
Напомним, в желтой зоне карантина остались только две области Украины. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране составляет 917 случаев на 100 тысяч населения при граничной отметке в 75 на 100 тысяч человек.