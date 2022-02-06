Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе

За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил внутренней сводке в воскресенье, 6 февраля.

Так, противник обстрелял село Павлополь, применив два беспилотника. Они сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.





"Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.





В сторону поселка Пески сепаратисты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. А в районе села Пищевик – дважды обстреливались позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Кроме того, в районе Березового сепаратисты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





В результате обстрелов двое военнослужащих сил ООН получили ранения. Сейчас они находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.





По состоянию на 7:00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.



