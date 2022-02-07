В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

Сегодня в Украину прибыло 60 000 курсов зарегистрированного в конце января препарата Молнупиравир для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В МОЗ ожидают, что таблетки американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme помогут Украине в борьбе с эпидемией коронавируса и в сохранении жизни пациентов из групп риска.
В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю ожидается поставка еще 240 000 курсов препарата.
В МОЗ сообщают, что Молнупиравир будет назначаться в первую очередь пациентам из групп риска, чтобы избежать перехода из легкой степени тяжести заболевания в среднюю и тяжелую.
Молнупиравир – это препарат прямого действия (в виде таблеток), блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращающий размножение вируса и снижающий риск тяжелого течения болезни.СПРАВКА. Компания-производитель Merck провела исследование, в котором участвовали 775 человек, заразившихся COVID-19 в формах от легкой до умеренной степени тяжести.