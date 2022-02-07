В восьми регионах объявлено штормовое предупреждение

На западе Украины в понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.
"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях: Волынская;
Ровненская;
Львовская;
Тернопольская;
Хмельницкая;
Закарпатская;
Ивано-Франковская;
Черновицкая.
А ГСЧС объявила, что сегодня в горах Ивано-Франковской и Львовской областей в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Ранее сообщалось, что в Карпатах свирепствуют снежные фонтаны. Спасатели призвали туристов не ходить сейчас в горы.