В восьми регионах объявлено штормовое предупреждение

На западе Украины в понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Ровненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

А ГСЧС объявила, что сегодня в горах Ивано-Франковской и Львовской областей в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).





Ранее сообщалось, что в Карпатах свирепствуют снежные фонтаны. Спасатели призвали туристов не ходить сейчас в горы.



