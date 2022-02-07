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Украина
7 февраля 22, 09:56
В восьми регионах объявлено штормовое предупреждение
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Сильный ветер с порывами, снегопады и метель ожидаются в западных областях. Там объявлен первый уровень опасности.

На западе Украины в понедельник, 7 февраля, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;
Ровненская; 
Львовская; 
Тернопольская; 
Хмельницкая;
Закарпатская;
Ивано-Франковская;
Черновицкая.

А ГСЧС объявила, что сегодня в горах Ивано-Франковской и Львовской областей в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее сообщалось, что в Карпатах свирепствуют снежные фонтаны. Спасатели призвали туристов не ходить сейчас в горы.
Korrespondent
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