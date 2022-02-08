Коронавирус. В Украине более 34 000 заболевших за сутки

Вчера, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 378). Лидируют Киев (2862), Львовская (2336) и Харьковская (2022) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

Вчера в Украине умерли 255 инфицированных (днем ранее – 115), выздоровели – 15 193 (5024), были госпитализированы – 2168 (2699).

Было сделано 131 881 тестов (118 699). Методом ПЦР – 68 778 (74 083), ИФА – 5358 (2618), экспресс-тестов – 57 745 (30 647).

На утро 8 февраля в Украине зафиксировали 4 341 790 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 647 инфицированных, выздоровели – 3 696 285.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2862 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2266);

Винницкая область – 857 (418);

Волынская – 1138 (586);

Днепропетровская – 1960 (988);

Донецкая – 1532 (620);

Житомирская – 739 (1188);

Закарпатская – 786 (471);

Запорожская – 1262 (446);

Ивано-Франковская – 540 (779);

Киевская – 1113 (586);

Кировоградская – 328 (213);

Луганская – 727 (248);

Львовская – 2336 (2122);

Николаевская – 862 (990);

Одесская – 3921 (2033);

Полтавская – 1264 (496);

Ровенская – 1827 (1142);

Сумская – 1555 (1024);

Тернопольская – 1415 (907);

Харьковская – 2022 (1609);

Херсонская – 963 (703);

Хмельницкая – 1210 (1713);

Черкасская – 1169 (676);

Черновицкая – 968 (749);

Черниговская – 997 (407).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.





По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев. При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.

