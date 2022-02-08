Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) русские наемники обстреливали из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба.

Отмечается, что рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7.00 текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 6 февраля сепаратисты два раза открывали огонь на Донбассе. Тогда украинские поенные не пострадали.

Как сообщалось, накануне главы МИД трех стран приехали на Донбасс.