Новый порядок в Европе. Итоги визита Макрона

Челночная дипломатия занесла Эммануэля Макрона сначала в Москву, а потом в Киев. Его встреча с президентом Владимиром Зеленским затянулась на час дольше запланированного.

Это был первый за 24 года визит французского президента в Киев. В центре переговоров был мирный процесс на востоке Украины.

Новая реальность

После встречи Макрон подчеркнул, что считает одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

"Наше стремление на ближайшие недели и месяцы – чтобы ситуация стабилизировалась и чтобы мы могли через механизм новых гарантий обеспечить длительную деэскалацию. В этом контексте необходим покой и взвешенность всех сторон в своих предложениях и действиях", – отметил Макрон.

Он сказал, что видит общей задачей на ближайшее время продвигаться на двойном треке, относительно Минска и в более широком контексте.

"Первый - решительное, методическое претворение в жизнь Минских договоренностей в рамках Нормандского формата. Второй - широкомасштабный диалог, требовательный, инновационный, который позволит наработать новые общие гарантии и выстроить стабильность и безопасность на континенте, и сохранить безопасность в краткосрочной перспективе", - сказал президент Франция.

Он также похвалил воздержание, продемонстрированное Украиной в условиях военного давления РФ.

Деньги будут





Украинский президент объявил, что достиг с Макроном нескольких договоренностей о сотрудничестве. Помимо финансовой помощи, французские компании помогут Украине реформировать оборонный сектор, а украинская железнодорожная монополия купила у Франции новые локомотивы.





"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал украинский лидер.





Макрон также упомянул о 1,2 млрд евро, но назвал это не макрофинансовой помощью, а госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний. Они предусматривают поставку сотни французских локомотивов Alstom на сумму до 900 млн евро и 370 единиц спецтехники для спасателей стоимостью до 300 млн евро.





Что же касается макрофинансовой помощи, ее еще в начале февраля пообещал Украине Евросоюз. Сумма та же - 1,2 млрд евро. Речь идет уже не о гарантиях, а о прямых долгосрочных кредитах под низкие для Украины проценты.





Касаясь ситуации на востоке страны, Зеленский сказал, что ожидает встречи Нормандского формата на уровне политических советников. Ранее Елисейский дворец заявил, что Макрон договорился о проведении такой встречи с Путиным.





"Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - резюмировал украинский лидер.





Обещания Путина Макрону





Прибыв в столицу Украины во вторник утром, Макрон сделал новое заявление о результатах своих переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины.





"Я понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации (конфликта)", - сказал он журналистам в аэропорту.





"Мой целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. - добавил Макрон. - Я считаю, что достиг этой цели".





Ранее Москва и Париж сделали разнящиеся заявления о прошедших в понедельник переговорах президента Франции Макрона с Путиным.





Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что Москва обязалась не начинать военных действий и не делать шагов, которые могли бы привести к обострению конфликта, а также вывести российские войска из Беларуси после совместных учений.





Это быстро начали отрицать в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обратил внимание, что речь о том, что российские войска могли бы остаться в Беларуси после учений, никогда не шла.





Позднее Елисейский дворец распространил заявление, в котором также говорилось о выводе российских войск из Беларуси, соглашении вести структурированный диалог о европейской безопасности и встрече Нормандского формата (Германии, России, Украины и Франции) на уровне советников.